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Факти / Відео / Україна

Люди стоять цілу ніч: на кордоні України з Польщею величезні черги

Сьогодні (27 березня) з опівночі Україна закриває кордони та всі пасажирські перевезення. За межами країни майже 14 тис. наших громадян  виявили бажання повернутися на Батьківщину. На кордоні з Польщею вже утворилися гігантські черги, українці хочуть потрапити додому до закриття рубежів.

На відео, що викладають у соцмережах видно, що люди без масок, стоять тісно один до одного та не дотримуються дистанції. Прикордонники звітують: лише сьогодні до опівдня кордон з Польщею перетнуло 7,5 тис.  українців, це майже вдвічі більше, аніж учора за всю добу.

Прикордонники стверджують, що на роботу вийшла додаткова зміна працівників з мобільними комплексами контролю. Перед пунктом пропуску Дорогуськ-Ягодин черга людей простягнулася на кількасот метрів – багато хто провів тут усю ніч.

Факти ICTV раніше писали про те, яка ситуація на кордонах із Польщею.

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