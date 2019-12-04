Люди стрибали з вікон на припарковані авто: подробиці пожежі в Одесі

Одна жертва та щонайменше 21 постраждалий у страшній пожежі в одеському коледжі. Серед потерпілих 9 дітей та 12 дорослих. Двоє знаходяться у важкому стані. Одна жінка загинула.

Вогонь спалахнув близько 10 ранку на третьому поверсі, у закладі саме йшло навчання. Через легкозаймисте перекриття, в основі якого очерет, полум’я швидко поширювалося на верхні поверхи.

Студенти та працівники почали вибиратися з будівлі ще до приїзду пожежників. Дехто вистрибував з вікон на припарковані машини. Постраждалі розповідають: коридори в будівлі дуже вузькі, все заполонив густий дим і вибратися було нереально.

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За кілька хвилин до палаючої будівлі почали приїжджати екіпажі рятувальників, але на заваді стали припарковані автомобілі. Згодом на місце приїхали ще 16 спецмашин. У кварталі, де сталася пожежа, поліцейські перекрили рух транспорту. Постраждалих одна за одною забирали карети швидкої допомоги. Окрім працівників і студентів, до шпиталю потрапили і рятувальники.

За словами студентів коледжу, займання могло статися через стару електропроводку, яку не замінювали півстоліття. Інша біда – не спрацювала протипожежна сигналізація.

За попередніми даними, невідома доля кількох людей, які на початку пожежі могли бути в коледжі – з ними поки немає зв’язку.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що стали відомі імена постраждалих під час пожежі в Одесі.

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