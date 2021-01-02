Люди живуть у руїнах, без доріг і мостів: чому Прикарпаття досі не відновили після літніх повеней
Після нищівної повені на Прикарпатті з близько 2 тис. об’єктів – відновили лише півтисячі.
Села і навіть цілі райони досі не подолали наслідки стихії. Люди живуть у руїнах, без доріг та мостів.
Аби відновити інфраструктуру, уряд тоді виділив майже 500 млн грн – та їх не вистачило.
Гірська вода знищила кожен другий міст та 800 км доріг – пошкоджена вся інфраструктура.
Селяни нарікають, чимало об’єктів, які відремонтовано державним коштом, поганої якості.
Повінь у Західній Україні
З 22 по 24 червня 2020 року негода накрила чотири області країни та спровокувала повені, які забрали життя трьох людей та завдали мільйонних збитків регіонам.
Через підйом води у гірських річках сотні населених пунктів були затопленими.
2021-01-02
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