Люди живуть у руїнах, без доріг і мостів: чому Прикарпаття досі не відновили після літніх повеней

Після нищівної повені на Прикарпатті з близько 2 тис. об’єктів – відновили лише півтисячі.

Села і навіть цілі райони досі не подолали наслідки стихії. Люди живуть у руїнах, без доріг та мостів.

Аби відновити інфраструктуру, уряд тоді виділив майже 500 млн грн – та їх не вистачило.

Гірська вода знищила кожен другий міст та 800 км доріг – пошкоджена вся інфраструктура.

Селяни нарікають, чимало об’єктів, які відремонтовано державним коштом, поганої якості.

Повінь у Західній Україні

З 22 по 24 червня 2020 року негода накрила чотири області країни та спровокувала повені, які забрали життя трьох людей та завдали мільйонних збитків регіонам.

Через підйом води у гірських річках сотні населених пунктів були затопленими.