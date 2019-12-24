Мафия Cosa Nostra: до сих пор живут на Сицилии и какой была раньше преступная семья

Мафия бессмертна, и она до сих пор живет на итальянском острове Сицилия. История о Cosa Nostra привлекает сюда тысячи туристов. Здесь факты уже сплелись с красноречивыми байками об итальянских бандитах. Режиссеры, которые так страстно снимало кино про мафию – романтизировали образ преступников.

Лестницей в театр Массимо поднимался не один мафиози. И именно здесь Фрэнсис Коппола снял Крестного отца. На момент съемок театр вообще был закрыт. Но Коппола уговорил мэра Палермо снять в роскошном здании финал криминальной драмы о Cosa Nostra.

Правда, театру не слишком импонирует такая слава. Здесь пытаются привлекать зрителя не кино-воспоминаниями, а качественными представлениями.

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О реальной мафии расскажет музей Антимафия. В книгах, на редких кадрах и файлах – все тайны преступной Сицилии. Мемориал посвящен Джозеппе Импастато. Рожденный в семье мафиози, взрослым решился отречься мафии и стал политическим активистом. Он сдавал полиции преступников и наркоторговцев.

Фотоальбом о жесточайшей сицилийской банде Джулиано. Ее главарь Сальваторе Джулиано дожил до 27, но успел стать знаменитым бандитом. Был и жестоким убийцей, все Палермо мечтало его поймать. Удалось это журналистке и тайной шпионке. Но гангстера она не сдала.

На Сицилии Cosa Nostra управляет четырьмя районами Палермо. Ячейки воздействия – местные рынки. Чаще всего бандитов там и арестовывают. Ранее именно здесь мафиози обсуждали свои темные сделки.

Покупать продукты в своем районе, главное правило. Этот кодекс чести мафия ввела сотни лет назад. Угроз не будет, но соседи перестанут здороваться.

Cosa Nostra – прошлое Сицилии с отголоском. 2018 года полиция поймала почти 400 бандитов, причастных к мафии. Даже сегодня в полночь на улице Палермо лучше не выходить. Но это вовсе не отпугивает туристов от Сицилии.

Факты ICTV ранее писали о том, что была разоблачена итальянская мафия – 169 задержанных, изъято 50 млн. евро.

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