Мафія Cosa Nostra: досі живуть на Сицилії та якою була раніше злочинна сім’я

Мафія безсмертна, і вона досі живе на італійському острові Сицилія. Історія про Cosa Nostra приваблює сюди тисячі туристів. Тут факти вже сплелися з красномовними байками про італійських бандитів. Режисери, які так пристрасно знімало кіно про мафію – романтизували образ злочинців.

Сходами до театру Массімо підіймався не один мафіозі. І саме тут Френсіс Коппола зняв Хрещеного батька. На момент зйомок театр взагалі був зачиненим. Та Коппола вмовив мера Палермо відзняти в розкішній будівлі фінал кримінальної драми про Cosa Nostra.

Щоправда, театру не надто імпонує така слава. Тут намагаються приваблювати глядача не кіно-спогадами, а якісними виставами.

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Про реальну мафію розповість музей Антимафія. У книжках, на рідкісних кадрах і файлах – всі таємниці злочинної Сицилії. Меморіал присвячений Джозеппе Імпастато. Народжений у сім’ї мафіозі, дорослим наважився зректися мафії і став політичним активістом. Він здавав поліції злочинців і наркоторговців.

Фотоколекція про найжорстокішу сицилійську банду Джуліано. Її ватажок Сальваторе Джуліано дожив до 27, але встиг стати знаменитим бандитом. Був і жорстоким вбивцею, все Палермо мріяло його спіймати. Вдалось це журналістці і таємній шпигунці. Але гангстера вона не здала.

На Сицилії Cosa Nostra керує чотирма районами Палермо. Осередки впливу – місцеві ринки. Найчастіше бандитів там і заарештовують. Раніше саме тут мафіозі обговорювали свої темні оборудки.

Купувати продукти у своєму районі, головне правило. Цей кодекс честі мафія запровадила сотні років тому. Погроз не буде, але сусіди перестануть вітатися.

Cosa Nostra – минуле Сицилії з відголоском. 2018 року поліція спіймала майже 400 бандитів, причетних до мафії. Навіть сьогодні опівночі на вулиці Палермо краще не виходити. Та це зовсім не відлякує туристів від Сицилії.

Факти ICTV раніше писали про те, що було викрито італійську мафію – 169 затриманих, вилучено 50 млн. євро.

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