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Факты / Видео / Украина

Почти 11 млрд кубов газа за 6 лет: РФ ворует газ из украинского шельфа

Россия ежегодно крадет из Черноморского шельфа Украины более полутора миллиардов кубометров газа. С помощью аннексированных морских буровых с 2014 года оккупанты добыли из украинских недр уже почти 11 млрд кубов.

И несмотря на протесты и судебный процесс, Россия продолжает активно бурить. Украинская пограничная служба регулярно фиксирует украденные вышки на различных участках нашего шельфа.

О потерянных буровых и газе, а также необратимых последствиях таких действий Кремля смотрите в сюжете Алексея Савицкого.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Украина оптимизировала реверс газа.

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