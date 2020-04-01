Почти 11 млрд кубов газа за 6 лет: РФ ворует газ из украинского шельфа

Россия ежегодно крадет из Черноморского шельфа Украины более полутора миллиардов кубометров газа. С помощью аннексированных морских буровых с 2014 года оккупанты добыли из украинских недр уже почти 11 млрд кубов.

И несмотря на протесты и судебный процесс, Россия продолжает активно бурить. Украинская пограничная служба регулярно фиксирует украденные вышки на различных участках нашего шельфа.

О потерянных буровых и газе, а также необратимых последствиях таких действий Кремля смотрите в сюжете Алексея Савицкого.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Украина оптимизировала реверс газа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.