От физического к виртуальному. Как Украина оптимизировала реверс российского газа

Украина продолжает интегрироваться в европейский газовый рынок и расширяет свои возможности виртуального реверса. Топливо в трубе уже не перекачивают через границу дважды, как это происходило до сих пор. В январе первые виртуальные поставки состоялись из Польши, а с марта они доступны и из Словакии. До этого Украина шла более пяти лет, но тогда ей мешал Газпром.

Вскоре виртуальный реверс должен заработать еще и с Венгрией. Такая практика не только экономит деньги на логистике, но и освобождает мощности на границе для транзита Украиной уже европейским компаниям. Детали в сюжете Алексея Савицкого.

Напомним, с 1 марта ГТС Украины совместно со словацким оператором ГТС Eustream открыли виртуальный реверс российского газа через точку соединения Вельке Капушаны – Ужгород.

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