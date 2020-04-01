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Факти / Відео / Україна

Майже 11 млрд кубів газу за 6 років: РФ краде газ з українського шельфу

Росія щороку краде з Чорноморського шельфу України понад півтора мільярда кубометрів газу. З допомогою анексованих морських бурових з 2014 року окупанти видобули з українських надр уже майже 11 млрд кубів.

І попри протести та судовий процес, Росія продовжує активно бурити. Українська прикордонна служба регулярно фіксує вкрадені вишки на різних ділянках нашого шельфу.

Про втрачені бурові й газ, а також незворотні наслідки таких дій Кремля дивіться в сюжеті Олексія Савіцького.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Україна оптимізувала реверс газу.

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