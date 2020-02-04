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Максимально точно и безболезненно: как эндоскопия помогает пациентам с лечением

Мировые тенденции технического прогресса влияют и на медицину. В тренде ее развития – максимально точный диагноз и безболезненность для пациента. Одним из таких методов стала эндоскопия. Ее результат зависит как от качественной аппаратуры, так и от квалификации специалиста, рассказывают в клинике Борис.

Эндоскопия – это золотой стандарт обследований желудочно-кишечного тракта. Она дает возможность предшествовать выявление на ранних этапах формирования заболевания и в дальнейшем сформировать план обследования.

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От точности диагноза зависит и правильность лечения. Взятый благодаря эндоскопии материал на биопсию дает достаточно полную картину и позволяет врачу принять правильное решение в лечении.

И хотя метод эндоскопии достаточно новый, но наука не стоит на месте, считают медики клиники Борис, и совершенствования использования метода продолжается.

Напомним, в Украине могут законодательно закрепить доплату за медицинские услуги.

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