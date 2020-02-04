Максимально точно і безболісно: як ендоскопія допомагає пацієнтам з лікуванням

Світові тенденції технічного прогресу впливають і на медицину. У тренді її розвитку – максимально точний діагноз та безболісність для пацієнта. Одним з таких методів стала ендоскопія. Її результат залежить як від якісної апаратури, так і від кваліфікації спеціаліста, розповідають у клініці Борис.

Ендоскопія – це золотий стандарт обстежень кишково-шлункового тракту. Вона дає можливість передувати виявлення на ранніх етапах формування захворювання і в подальшому сформувати план обстеження.

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Від точності діагнозу залежить і правильність лікування. Взятий завдяки ендоскопії матеріал на біопсію дає досить повну картину і дає змогу лікарю прийняти правильне рішення у лікуванні.

І хоча метод ендоскопії досить новий, та наука не стоїть на місці, вважають медики клініки Борис, і вдосконалення використання методу продовжується.

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