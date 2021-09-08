Могли вдохновиться: благотворительный проект общественного союза Освіторія для детей-сирот

Участницы проекта Перша професія, что помогает детям-сиротам найти свое призвание, посетили главное модное мероприятие страны Украинская неделя моды. В рамках профориентационной экскурсии девушки не только посмотрели показ, но и побывали за кулисами.

Мотивационные посещения организаторы проводят по разным направлениям. Но всегда выбирают эталон в своей профессии.

Поэтому представители проекта, который основанный общественным союзом Освіторія убеждены, что такие меры не менее весомые, чем собственно уроки профессионального мастерства, ведь крайне важно, чтобы воспитанники интернатов выходили за рамки маленького мира своих заведений и могли вдохновиться.

Бесплатный ремонт квартир для малообеспеченных и сирот

Новый благотворительный проект в Украине обещает обновление жилья для малообеспеченных семей и детей-сирот. Идея принадлежит украинскому дизайнеру интерьеров Виктории Файнблат.

Первыми участниками программы стала бабушка с двумя внуками, которых бросила мать.

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