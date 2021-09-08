Мали змогу надихнутися: благодійний проект громадської спілки Освіторія для дітей-сиріт

Учасниці проекту Перша професія, що допомагає дітям-сиротам знайти своє покликання, завітали на головний модний захід країни Український тиждень моди. В рамках профорієнтаційної екскурсії дівчата не лише подивилися показ, а й побували за лаштунками.

Мотиваційні відвідини організатори проводять за різними напрямками. Але завжди обирають еталон в своїй професії.

Тож представники проекту, що заснований громадською спілкою Освіторія переконані, що такі заходи не менш вагомі, ніж власне уроки професійної майстерності, адже вкрай важливо аби вихованці інтернатів виходили за рамки маленького світу своїх закладів та мали змогу надихнутися.

Безкоштовний ремонт квартир для малозабезпечених та сиріт

Новий благодійний проект в Україні обіцяє оновлення житла для малозабезпечених сімей та дітей-сиріт. Ідея належить українській дизайнерці інтер’єрів Вікторії Файнблат.

Першими учасниками програми стала бабуся з двома онуками, яких покинула матір.

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