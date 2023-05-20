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Маляр объяснила, для чего РФ фейки о “гибели” нашего командования

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что за прошедшие две недели мы наблюдали три фейковые новости россиян о якобы гибели нашего командования.

Речь идет о командующем Сил территориальной обороны ВСУ генерал-майоре Игоре Танцюре, командующем Сухопутными войсками Александре Сырском и главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном.

— С одной стороны, это можно воспринимать как фейк, потому что нет никакой проблемы позвонить и убедиться, что все нормально и человек жив. Но я советую смотреть глубже на эту проблему. Это не только информационный фейк. Очень часто это именно фальстарт, когда они уже что-то задумали, у них есть определенные цели и они просто заранее сообщают результат, — сказала Маляр в эфире телемарафона Єдині новини в студии Вадима Карпьяка.

По ее словам, во время войны россиянам выгодно и важно уничтожить наше военно-политическое руководство. Она добавила, что о покушениях на президента Владимира Зеленского уже много говорили, но надо понимать, что есть угроза и для нашего военного руководства.

— Действительно, россияне отрабатывают (их, — Ред.) передвижение. Это правда. Если кто-то думает, что наши командующие сидят где-то в безопасных местах, из ямы руководят — это не так. Они под личной угрозой всегда находятся, — отметила она.

Маляр добавила, что определенные цели могут быть символическими для деморализации, но есть фигуры, как генерал Сырский, который по сути за эту войну наиболее эффективен. Он показывал результат, и понятно, что россияне это тоже видят. Он для них тоже является целью.

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Война в Украине, Ганна Маляр, Російська агресія, Фейкові новини
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