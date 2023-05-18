Командующего Силами ТрО Танцюру уже дважды пытались убить спецслужбы РФ — СМИ
Российские спецслужбы уже дважды пыталась убить командующего Силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру. Последняя попытка была 2 мая, когда владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о якобы смерти генерала под Бахмутом.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в военных кругах.
Тогда заявления российского военного преступника опроверг спикер командования Сил ТрО Денис Зелинский, назвав их очередным фейком российской пропаганды.
Однако собеседники издания говорят, что на Танцюру действительно совершили покушение, и это была уже вторая попытка.
Российская артиллерия обстреляли колонну, попав в машину, в которой должен был ехать командующий. Однако в тот день он сел в машину сопровождения, которой удалось выехать из-под обстрела.
Перед этим наши военные узнали, что россиянам известен подробный маршрут передвижения Танцюры на фронте, поэтому успели внести изменения.
В обоих случаях до сих пор неизвестно, от кого россияне получили информацию.
Генерал-майора Игоря Танцюру назначили командующим Силами теробороны ВСУ 15 мая 2022 года.
Фото: Military Media Center