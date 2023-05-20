Маляр пояснила, для чого РФ фейки про “загибель” нашого командування
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за минулі два тижні ми спостерігали три фейкові новини росіян щодо нібито загибелі нашого командування.
Йдеться про командувача Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майора Ігоря Танцюру, командувача Сухопутних військ Олександра Сирського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залежного.
— З одного боку, це можна сприймати як фейк, тому що немає ніякої проблеми зателефонувати та пересвідчитися, що все нормально і людина жива. Але я раджу дивитися глибше на цю проблему. Це не тільки інформаційний фейк. Дуже часто це саме фальстарт, коли вони вже щось задумали, в них є певні цілі і вони просто наперед повідомляють результат, – сказала Маляр в ефірі телемарафону Єдині новини у студії Вадима Карп’яка.
За її словами, під час війни росіянам вигідно та важливо знищити наше військово-політичне керівництво. Вона додала, що про замахи на президента Володимира Зеленського вже багато говорили, але треба розуміти, що є загроза й для нашого військового керівництва.
— Дійсно, росіяни відпрацьовують (їхнє, – Ред.) пересування. Це правда. Якщо хтось думає, що наші командувачі сидять десь у безпечних місцях, з ями керують, – це не так. Вони під особистою загрозою завжди знаходяться, – зауважила вона.
Маляр додала, що певні цілі можуть бути символічними для деморалізації, але є фігури, як генерал Сирський, який по суті за цю війну найбільш ефективний. Він показував результат, і зрозуміло, що росіяни це теж бачать. Він для них теж є ціллю.