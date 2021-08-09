Мамы рядом не было: в Днепре 9-летний мальчик утонул в бассейне аквапарка
В Днепре трагически погиб 9-летний мальчик. Пока мамы не было рядом, он утонул в бассейне аквапарка.
Инцидент произошел вечером 8 августа в аквапарке Happy Day, что в жилом массиве Победа.
По словам очевидцев, около 18.00 мальчику в бассейне стало плохо.
Ребенка вытащили, однако медики, прибывшие в аквапарк, не смогли ничего поделать.
Когда мальчик начал тонуть, его мать была в другой части аквапарка.
Все подробности трагедии будут устанавливать правоохранители.
2021-08-09
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