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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Неудачно прыгнул с катамарана: в Геническе на глазах матери погиб 20-летний парень

Неудачно прыгнул с катамарана: в Геническе на глазах матери погиб 20-летний парень

На Херсонщине трагически погиб 20-летний парень. Во время прыжка с катамарана в воду он сломал шею и ударился о дно.

Инцидент произошел в курортном Геническе. Вместе с мамой парень приехал на отдых из Днепра.

Днем 21 июля они вдвоем решили прокатиться на катамаране. 20-летний Володя решил продемонстрировать маме свой прыжок в воду.

По предварительной информации, он прыгнул на мелководье и сильно ударился о дно.

Мать немедленно начала звать на помощь: прибывшие медики констатировали, что парень сломал шею и умер мгновенно.

На своей странице в Facebook Наталья Николаенко опубликовала фотографию погибшего сына и написала, что он был ее единственным ребенком.

Источник: Днепр вечерний

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