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Маск выставил Tesla Cybertruck против Ford F-150 – кто победил

Американский изобретатель Маск похвастался мощностью своей новой разработки. Бронированный электрокар уверенно победил наиболее популярный в США пикап Ford F-150.

Между автомобилями провели простое соревнование – перетягивание каната. Видео Маск разместил на своей странице в Twitter. Через несколько секунд после старта футуристическая Tesla Cybertruck легко перетянула двухтонный Ford F-150. Елктрокар начнут продавать с 2021 года. Но предзаказ уже оформили более 200 тыс. человек. Компания Ford уже отреагировала – пообещали через несколько лет выпустить электрическую версию легендарной машины.

Факты ICTV ранее писали о том, что Tesla представила пикап Cybertruck.

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