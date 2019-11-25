Маск виставив Tesla Cybertruck проти Ford F-150 – хто переміг

Американський винахідник Ілон Маск похизувався потужністю своєї нової розробки. Броньований електрокар впевнено переміг найбільш популярний в США пікап Ford F-150.

Між автівками провели просте змагання – перетягування канату. Відео Маск розмістив на своїй сторінці у Twitter. Через кілька секунд після старту футуристична Tesla Cybertruck легко перетягнула двохтонний Ford F-150. Елктрокар почнуть продавати з 2021 року. Але передзамовлення вже оформили понад 200 тис. людей. Компанія Ford вже відреагувала – пообіцяли через кілька років випустити електричну версію легендарної автівки.

Факти ICTV раніше писали про те, що Tesla представила пікап Cybertruck.

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