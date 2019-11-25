Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle / Авто

Маск виставив Tesla Cybertruck проти Ford F-150 – хто переміг

Американський винахідник Ілон Маск похизувався потужністю своєї нової розробки. Броньований електрокар впевнено переміг найбільш популярний в США пікап Ford F-150.

Між автівками провели просте змагання – перетягування канату. Відео Маск розмістив на своїй сторінці у Twitter. Через кілька секунд після старту футуристична Tesla Cybertruck легко перетягнула двохтонний Ford F-150. Елктрокар почнуть продавати з 2021 року. Але передзамовлення вже оформили понад 200 тис. людей. Компанія Ford вже відреагувала – пообіцяли через кілька років випустити електричну версію легендарної автівки.

Факти ICTV раніше писали про те, що Tesla представила пікап Cybertruck.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Сонячні батареї та електропила: топ-5 фішок Tesla Cybertruck
Фейкова Tesla обдурила українців на 12 млн грн
Витяжка чи піраміда на колесах: фотожаби на пікап Tesla Cybertrack
Tesla представила пікап Cybertruck
Ford представила електрокросовер Mustang Match-E – характеристики та ціна
Електрокар Ford кросовер Mustang Mach-E: ціна і характеристики
Місто на Марсі можна створити за 20 років – Маск
Ілон Маск за тиждень розбагатів на $2 млрд

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка