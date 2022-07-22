Должны говорить о войне! Джамала об участии в польском шоу Танцы со звездами

Украинская певица Джамала рассказала, почему решила принять участие в польском шоу Танцы со звездами и как это связано с культурной борьбой.

Говорит, участие в шоу за границей — возможность рассказать об Украине, доме и пострадавших людях. Более того, фонд Polsat Foundation впервые в таком развлекательном проекте ввел сбор средств для помощи украинцам, поэтому во время эфиром Джамала регулярно будет поднимать тему нашей страны.

— Это очень для меня смелый поступок с их стороны и я очень благодарна всех, кто во время нашей борьбы постоянно присоединяются разными путями и способами. С самого начала, как я выехала из Украины — 28 февраля, с тех пор я даю много интервью, присоединяюсь к эфирам, ивентам. Это разные направления и масштабы, — говорит артистка.

Вспомнила Джамала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы украинцы всеми способами говорили о своей стране.

— Если во время начала полномасштабной войны в Украине было достаточно сделать пост или видеообращение на сбор средств, то сейчас нет. Нужно искать новые способы, язык… Артисты и те, кто имеет слово и могут рассказать о войну, должны это делать. Мы не должны замолкать до победы. Каждый новый повод рассказать о нас, собрать средства для пострадавших, это важно и должно происходить каждый день, — отметила певица.

Подчеркнула, это не просто шоу Танцы со звездами, это танцы для Украины, для сбора средств на нужды украинцев, которые стали жертвами российской агрессии.

Ранее мы писали, что Джамала будет участвовать в танцевальном шоу в Польше. Кто станет партнером певицы на паркете — пока что неизвестно.

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