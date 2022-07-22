Маємо говорити про війну! Джамала про участь у польському шоу Танці з зірками

Українська співачка Джамала розповіла, чому вирішила взяти участь у польському шоу Танці з зірками та як це пов’язано з культурною боротьбою.

Каже, участь у шоу за кордоном – можливість розповісти про Україну, дім та постраждалих людей. Ба більше, фонд Polsat Foundation вперше в такому розважальному проєкті запровадив збір коштів для допомоги українцям, тому під час ефіру Джамала регулярно порушуватиме тему нашої країни.

– Це дуже для мене сміливий вчинок з їхнього боку і я дуже вдячна всім, хто під час нашої боротьби постійно приєднується різними шляхами та способами. Із самого початку, як я виїхала з України – 28 лютого, відтоді я даю багато інтерв’ю, приєднуюсь до ефірів, івентів. Це різні напрями та масштаби, – каже артистка.

Згадала Джамала слова президента України Володимира Зеленського про те, щоб українці всіма способами говорили про свою країну.

– Якщо під час початку повномасштабної війни в Україні було достатньо зробити пост чи відеозвернення на збирання коштів, то зараз ні. Треба шукати нові способи, мову… Артисти і ті, хто має слово і можуть розповісти про війну, мають це робити. Ми не повинні замовкати до перемоги. Кожний новий привід розповісти про нас, зібрати кошти для постраждалих, це важливо і має відбуватися щодня, – зазначила співачка.

Наголосила, це не просто шоу Танці із зірками, це танці для України, для збору коштів на потреби українців, які стали жертвами російської агресії.

Раніше ми писали, що Джамала братиме участь у танцювальному шоу в Польщі. Хто стане партнером співачки на паркеті – поки що невідомо.

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