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Факты / Украина / Общество
Юлія Ляхова |

Тина Кароль, DZIDZIO, Джамала: лучшие исполнения гимна Украины

Стихотворение Ще не вмерла Украина, и слава, и воля!, который в будущем стал национальным, а затем и государственным гимном Украины, поэт и фольклорист Павел Чубинский написал осенью 1862 года.

Виконання гімну України

Вдохновленный этим стихотворением, музыку к нему написал известный композитор и священник Михаил Вербицкий.

6 марта 2003 года Верховная Рада Украины утвердила редакцию композиции Ще не вмерла Україна, которая стала государственным гимном страны.

 

Факты ICTV собрали топ-7 исполнений гимна украинскими звездами.

Тина Кароль

Александр Пономарев

DZIDZIO

Джамала

Злата Огневич

Руслана

Jerry Hail

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DZIDZIO исполнил Духовный гимн Украины

Национальный гимн объединил украинцев во время Оранжевой революции и Революции Достоинства, а также вызывает чувство гордости, когда он звучит во время спортивных событий, когда на высшую ступень пьедестала поднимаются наши спортсмены.

Также Факты ICTV собрали интересные факты о гимне Украины.

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