Стихотворение Ще не вмерла Украина, и слава, и воля!, который в будущем стал национальным, а затем и государственным гимном Украины, поэт и фольклорист Павел Чубинский написал осенью 1862 года.
Вдохновленный этим стихотворением, музыку к нему написал известный композитор и священник Михаил Вербицкий.
6 марта 2003 года Верховная Рада Украины утвердила редакцию композиции Ще не вмерла Україна, которая стала государственным гимном страны.
Факты ICTV собрали топ-7 исполнений гимна украинскими звездами.
Тина Кароль
Александр Пономарев
DZIDZIO
Джамала
Злата Огневич
Руслана
Jerry Hail
Национальный гимн объединил украинцев во время Оранжевой революции и Революции Достоинства, а также вызывает чувство гордости, когда он звучит во время спортивных событий, когда на высшую ступень пьедестала поднимаются наши спортсмены.
Также Факты ICTV собрали интересные факты о гимне Украины.