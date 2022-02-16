Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина

Имеем одну цель: Ахметов посетил Мариуполь на фоне нового возможного вторжения РФ

Константин Мельников Журналист программы Факты ICTV

Основатель компании SCM, бизнесмен и президент футбольного клуба Шахтер Ринат Ахметов сегодня посетил Мариуполь, где побывал в крупнейшем в Украине Центре предоставления административных услуг. К его строительству присоединилась и компания Метинвест.

Ринат Ахметов заявил, что в это сложное время на фоне угрозы нового российского вторжения он хочет быть вместе с жителями Мариуполя, и верит, что совместно удастся построить сильную Украину и вернуть временно оккупированные Донецк и Луганск.

Президент футбольного клуба Шахтер рассказал, что уже восемь лет не был в родном Донецке, но мечтает, что на стадионе Донбасс Арена зазвучит гимн Лиги чемпионов.

— У нас с вами одна цель – сильные и успешные предприятия. Сильный, красивый, мирный и успешный город Мариуполь. Сильная, единая, независимая, цельная и успешная Украина. А самое главное – счастливые люди и счастливые украинцы, – сказал Ринат Ахметов.

Он добавил, что сегодня весь мир переживает из-за Украины и считает, что в нашем государстве очень сложная ситуация.

– Я здесь для того, чтобы вместе с вами разделить эти волнения и эту тревогу, – подчеркнул бизнесмен.

Читайте
Нас не пугают никакие враги или прогнозы, потому что мы будем себя защищать – Зеленский

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Моя Украина – едина! Футболисты Динамо записали видеообращение ко Дню единения
Моя Украина – едина! Футболисты Динамо записали видеообращение ко Дню единения
Нас не пугают никакие враги или прогнозы, потому что мы будем себя защищать – Зеленский
Нас не пугают никакие враги или прогнозы, потому что мы будем себя защищать – Зеленский
В РФ заявили, что отводят войска, когда в Украине это отрицают: что происходит на границе
В РФ заявили, что отводят войска, когда в Украине это отрицают: что происходит на границе
За кого бы проголосовали украинцы на парламентских и президентских выборах – опрос
За кого бы проголосовали украинцы на парламентских и президентских выборах – опрос
Всеукраинский Марафон Единения #UAразом: онлайн-трансляция второй части
Всеукраинский Марафон Единения #UAразом: онлайн-трансляция второй части
Новая тактика Запада на наглость Кремля: удалось ли выбить козыри из рук Путина
Новая тактика Запада на наглость Кремля: удалось ли выбить козыри из рук Путина
Флешмобы и терроборона: как украинцы проявляют патриотизм в критические моменты
Флешмобы и терроборона: как украинцы проявляют патриотизм в критические моменты
Глава ЕК и премьер Британии договорились следить за ситуацией вокруг Украины
Глава ЕК и премьер Британии договорились следить за ситуацией вокруг Украины
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка