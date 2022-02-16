Имеем одну цель: Ахметов посетил Мариуполь на фоне нового возможного вторжения РФ

Основатель компании SCM, бизнесмен и президент футбольного клуба Шахтер Ринат Ахметов сегодня посетил Мариуполь, где побывал в крупнейшем в Украине Центре предоставления административных услуг. К его строительству присоединилась и компания Метинвест.

Ринат Ахметов заявил, что в это сложное время на фоне угрозы нового российского вторжения он хочет быть вместе с жителями Мариуполя, и верит, что совместно удастся построить сильную Украину и вернуть временно оккупированные Донецк и Луганск.

Президент футбольного клуба Шахтер рассказал, что уже восемь лет не был в родном Донецке, но мечтает, что на стадионе Донбасс Арена зазвучит гимн Лиги чемпионов.

— У нас с вами одна цель – сильные и успешные предприятия. Сильный, красивый, мирный и успешный город Мариуполь. Сильная, единая, независимая, цельная и успешная Украина. А самое главное – счастливые люди и счастливые украинцы, – сказал Ринат Ахметов.

Он добавил, что сегодня весь мир переживает из-за Украины и считает, что в нашем государстве очень сложная ситуация.

– Я здесь для того, чтобы вместе с вами разделить эти волнения и эту тревогу, – подчеркнул бизнесмен.

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