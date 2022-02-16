Президент Владимир Зеленский заявил, что Украину не пугают никакие прогнозы и никакие враги.

Об этом 16 февраля президент Зеленский заявил, находясь в Мариуполе.

Украинский лидер сообщил, что защитники Украины, защищающие границы и мир в стране, являются настоящими героями, а оставшиеся в государстве дипломаты и руководители международных организаций являются настоящими друзьями Украины.

— Мы не отступим и не уступим. Нас объединяет ваша сила, ваша воля, твердость и несокрушимость, мужество и мудрость. Нас объединяют все эти восемь лет, а особенно – сейчас. Нас не пугают никакие прогнозы, никакие люди, никакие враги, нас не пугают какие-либо даты, потому что мы будем себя защищать и 16 февраля, и 17 февраля, и весь март, и апрель, и сентябрь, и декабрь. Как день, так и месяц – неважны, – сказал президент Зеленский.

Он подчеркнул, что важна разница между 2014 и 2022 годами.

— У нас есть прекрасные, крепкие Вооруженные силы Украины, имеем прекрасные дипломатические, волонтерские силы и силы национального сопротивления всей Украине. Силы защищать нас, свою землю и силы не поддаваться на какие-либо провокации, силы преодолеть путь к вновь мирной и вновь единой Украине. Мы прокладываем этот путь вместе, – сказал Зеленский.

Он добавил, что для него великая честь быть президентом Украины.

В Украине сегодня, 16 февраля, впервые отмечают День единения, праздник, установленный президентом Зеленским 14 февраля.

В указе о введении праздника говорилось, что дата установлена ​​с целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание.

Теперь 16 февраля в Украине ежегодно будет отмечаться День Единения.

Добавим, что в День Единения на всех телеканалах Украины проходит марафон единства #UAразом. Смотрите вторую часть онлайн-трансляции марафона соединения на телеканале ICTV и на сайте Факты ICTV.