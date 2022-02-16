Маємо одну мету: Ахметов відвідав Маріуполь на тлі нового можливого вторгнення РФ

Засновник компанії SCM, бізнесмен і президент футбольного клубу Шахтар Рінат Ахметов сьогодні відвідав Маріуполь, в якому побував у найбільшому в Україні Центрі надання адміністративних послуг. До його зведення долучилася і компанія Метінвест.

Рінат Ахметов заявив, що у цей складний час, на тлі загрози нового російського вторгнення, він хоче бути разом із жителями Маріуполя, і вірить, що спільно вдасться побудувати сильну Україну та повернути тимчасово окуповані Донецьк та Луганськ.

Президент футбольного клубу Шахтар розповів, що вже вісім років не був у рідному Донецьку, але мріє, що на стадіоні Донбас Арена зазвучить гімн Ліги чемпіонів.

– У нас з вами одна мета – сильні та успішні підприємства. Сильне, красиве, мирне та успішне місто Маріуполь. Сильна, єдина, незалежна, цілісна та успішна Україна. А найголовніше – щасливі люди та щасливі українці, – сказав Рінат Ахметов.

Він додав, що сьогодні весь світ переживає за Україну і вважає, що в нашій державі дуже складна ситуація.

– Я тут для того, щоб разом з вами розділити ці хвилювання і цю тривогу, – наголосив бізнесмен.

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