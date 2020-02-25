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Медицинская реформа: как в Черкассах обучают будущих парамедиков

На смену фельдшерам – парамедики. Бригады экстренной скорой помощи готовятся к реформированию, которое должно состояться до 2025 года. К этому времени фельдшеры и медсестры пройдут соответствующую переквалификацию. Уже сейчас на парамедиков в Украине учат в Тернополе и Черкассах.

Студенты-парамедики учиться три года. С первого курса, кроме общих предметов, здесь уже изучают, как оказывать экстренную помощь в случае неотложных состояний. Преимущественно здесь практические занятия. Парамедик, в отличие от фельдшера, должен уметь делать сложные медицинские манипуляции, в частности, искусственную вентиляцию легких или читать кардиограмму. Детали в сюжете Ирины Цымбал.

Напомним, будущие медики Харькова уже с первого курса будут учиться принимать роды, оперировать и проводить вскрытие тела в условиях, приближенных к реальным.

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