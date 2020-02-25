Медична реформа: як в Черкасах навчають майбутніх парамедиків

На зміну фельдшерам – парамедики. Бригади екстреної швидкої допомоги готуються до реформування, яке має відбутися до 2025 року. До цього часу фельдшери та медсестри пройдуть відповідну перекваліфікацію. Вже нині на парамедиків в Україні вчать у Тернополі та Черкасах.

Студенти-парамедики навчатимуться три роки. З першого курсу, крім загальних предметів, тут вже вивчають, як надавати екстрену допомогу у разі невідкладних станів. Переважно тут практичні заняття. Парамедик, на відміну від фельдшера, повинен вміти робити складні медичні маніпуляції, зокрема, штучну вентиляцію легень чи читати кардіограму. Деталі у сюжеті Ірини Цимбал.

Нагадаємо, майбутні медики Харкова вже з першого курсу вчитимуться приймати пологи, оперувати і проводити розтин тіла в умовах, наближених до реальних.

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