Мекка для казаков и место вдохновения Шевченко: какие секреты таит в себе Межигорье

Бывшая резиденция беглого экс-президента Виктора Януковича Межигорье уже вскоре может стать парком-памятником садово-паркового искусства общегосударственного значения. Такое решение принял Кабмин еще летом.

Впрочем, по мнению историков, этого мало — локация должна получить статус заповедника, чтобы археологи могли проводить там раскопки. Они уверены, что это место удивит находками времен язычества, княжеских времен и казачества.

Да, на территории Межигорья когда-то стоял большой монастырь и собор. Краевед Геннадий Николаенко рассказывает – это место было меккой для казаков – на холмах более 1,5 тыс. казачьих захоронений. Вдохновленный красотой природы это место описывал и Тарас Шевченко.

– И ходил Шевченко по людям с карандашом и тетрадью, и все что ему рассказывали он записывал в свою тетрадь. И когда он был в ссылке в 1847 году — из этой тетради Тарас пишет поэму Монах, — уверяет Геннадий.

Краевед уверен — археологические раскопки точно помогут украинцам лучше узнать себя и свою историю. Но сейчас Межигорью хотят предоставить статус парка-памятника садово-паркового искусства, не предполагающего глубокое исследование местности.

Раскопки — крайне важно в то время, когда манипулируя фактами и рассказывая чепуху — будто Украину создал Ленин, Путин оправдывает вооруженную агрессию.

– Это уникальное место идеально подходит для того, чтобы построить в Украине пантеон национальной славы. Не парк славы на Печерке, где герои советского союза, а наши национальные герои, лучшего места не сыщешь, — добавляет Николаенко.

А это в то же время повлияет на развитие как внутреннего, так и внешнего туризма.

— Никакая экономика не развивается вне культуры. К сожалению, мы только сейчас возвращаемся к тому, чтобы осознать это значение морали, духа, народа, — директор Института последипломного образования Национального университета биоресурсов и природопользования Иван Гриценко.

Сейчас документ, который должен определить судьбу Межигорья, ожидает подпись президента. Поэтому историки надеются, что этот вопрос не останется незамеченным и не пылится в чиновничьих кабинетах.

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