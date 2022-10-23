Мекка для козаків та місце натхнення Шевченка: які секрети таїть у собі Межигір’я

Колишня резиденція експрезидента-втікача Віктора Януковича Межигір’я уже невдовзі може стати парком-пам’яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Таке рішення ухвалив Кабмін ще влітку.

Втім, на думку істориків, цього замало – локація мусить отримати статус заповідника, щоб археологи могли здійснювати там розкопки. Вони упевнені, що це місце здивує знахідками часів язичництва, княжої доби та козацтва.

Так, на території Межигір’я колись стояв великий монастир і собор. Краєзнавець Геннадій Ніколаєнко розповідає – це місце було меккою для козаків – на пагорбах понад 1,5 тис. козацьких поховань. Натхненний красою природи цю місцину описував і Тарас Шевченко.

– І ходив Шевченко по людях з олівцем і зошитом, і все що йому розповідали він записував у свій зошит. І коли він був на засланні 1847 року – з цього зошита Тарас пише поему Чернець,, – запевняє Геннадій.

Краєзнавець переконаний – археологічні розкопки точно допоможуть українцям краще пізнати себе та свою історію. Та нині Межигір’ю хочуть надати статус парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва, який не передбачає глибоке дослідження місцевості.

Розкопки – вкрай важливо у час, коли маніпулюючи фактами та розповідаючи нісенітниці – начебто Україну створив Ленін, Путін виправдовує збройну агресію.

– Це унікальна місцина ідеально підходить для того, щоб побудувати в Україні пантеон національної слави. Не парк слави на Печерці, де герої радянського союзу, а наші національні герої, кращого місця не знайдеш, – додає Ніколаєнко.

А це, водночас, вплине на розвиток як внутрішнього, так і зовнішнього туризму.

– Жодна економіка не розвивається поза культурою. На жаль ми тільки зараз повертаємось до того, щоб усвідомити це значення моралі, духу, народу, – директор Інституту післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування Іван Гриценко.

Наразі документ, який має визначити долю Межигір’я чекає на підпис президента. Тож історики сподіваються, що це питання не лишиться непоміченим і не припадатиме пилом у чиновницьких кабінетах.

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