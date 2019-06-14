Сеть реабилитационных центров для ветеранов: проект Сергея Кузьминых в Новых лидерах 2

Волонтер Сергей Кузьминых наглядно демонстрирует, почему подал заявку на участие в проекте Новые лидеры. В случае победы все деньги вложит в строительство реабилитационных центров для участников боевых действий и детей с ДЦП в разных регионах.

Такие заведения Сергей уже открыл в родном Житомире и в Черкассах. Для окончания ремонта столичного центра человек активно ищет инвесторов.

На первом этаже столичного центра Сергея Кузьминых уже кипит работа. Реабилитологи помогают ветеранам с тяжелыми травмами фактически заново ходить. Это лучший стимул для полной социальной адаптации военнослужащих к мирной жизни.

Смотрите: Бесплатное лечение онкобольных в Украине – проект Назара Тодорива в Новых лидерах 2

Сергей Кузьминых родной брат бывшего командира 90 аэромобильного батальона Олега Кузьминых, который несколько месяцев находился в плену боевиков. Поэтому братья как никто знают, что нужно участникам боевых действий, которых в Украине уже более 300 тысяч.

Братья Кузьминых помогли уже более тысячи раненых бойцов, все за счет благотворителей. Некоторых отправили на реабилитацию за границу, а это дорого – до 10 тысяч евро за человека. Поэтому именно так появилась идея развивать реабилитацию собратьев в Украине и чтобы идея переросла в целую сеть центров Сергей Кузьминых и принял участие в проекте Новые лидеры-2.

Напомним, участник Новых лидеров 2 Владимир Шматько планирует построить в Черткове индустриальный парк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.