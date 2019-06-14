Мережа реабілітаційних центрів для ветеранів: проект Сергія Кузьміних у Нових лідерах 2

Волонтер Сергій Кузьміних наочно демонструє, чому подав заявку на участь у проекті Нові лідери. У випадку перемоги всі гроші вкладе у будівництво реабілітаційних центрів для учасників бойових дій та дітей із ДЦП в різних регіонах.

Такі заклади Сергій вже відкрив у рідному Житомирі та в Черкасах. Для закінчення ремонту столичного центру чоловік активно шукає інвесторів.

На першому поверсі столичного центру Сергія Кузьміних вже кипить робота. Реабілітологи допомагають ветеранам з важкими травмами фактично заново ходити. Це найкращий стимул для повної соціальної адаптації військовослужбовців до мирного життя.

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Сергій Кузьміних рідний брат колишнього командира 90 аеромобільного батальйону Олега Кузьміних, який кілька місяців перебував у полоні бойовиків. Тож брати як ніхто знають, що потрібно учасникам бойових дій, яких в Україні вже понад 300 тисяч.

Брати Кузьміних допомогли вже понад тисячі поранених бійців, все за рахунок благодійників. Декого відправили на реабілітацію за кордон, а це дорого – до 10 тисяч євро за людину. Тож саме так з’явилася ідея розвивати реабілітацію побратимів в Україні і щоб ідея переросла у цілу мережу центрів Сергій Кузьміних і взяв участь у проекті Нові лідери-2.

Нагадаємо, учасник Нових лідерів 2 Володимир Шматько планує збудувати у Чорткові індустріальний парк.

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