Новые лидеры 2: Владимир Шматько планирует построить индустриальный парк в Чорткове

Он знает, как остановить трудовую миграцию из Украины. С таким проектом Владимир Шматько, мэр Чорткова, что на Тернопольщине, пришел на второй сезон проекта Новые лидеры.

Владимир хочет построить индустриальный парк, который станет одним из крупнейших инкубаторов идей и производства на западе Украины. Даже нашел инвестора, который может вложить 700 миллионов долларов.

Старинный Чортков – город уникальный. Имеет сразу две ратуши, которые часто снимали в фильмах, величественный костел, не менее интересную историю украинского подполья. Здесь проживают 30 тысяч жителей, пятая часть работает за рубежом и это распространенная проблема большинства наших городов и сел.

Несмотря на такие реалии, райцентр динамично развивается. Но этого мало, убежден городской голова Владимир Шматько. Для настоящего экономического порыва нужен мощный инвестор. Его нашли и сейчас думают над тем, как удержать.

В Украине есть 40 индустриальных парков и работают не все. Владимир Шматько уверен, что своим проектом может доказать их эффективность. Мэр Чорткова признает участие в программе Новые лидеры 2 – лучшая продвижение его города.

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Индустриальный парк в Черткове уже проектируют, выбрали участок – почти 90 гектаров. Мэр хвастается преимуществами.

До границы с Европейским Союзом 150 километров. В двух километрах – железнодорожная колея. Оптимальная логистика – одно из преимуществ индустриального парка в Чорткове. По площади он будет крупнейший на западе Украины. Документацию, проект землеустройства, детальный план территории город уже изготовило.

Если парк заработает, работу получат 7 тысяч местных жителей. В успешности своего проекта Владимир Шматько не сомневается, потому что 3 года назад маленький городок уже оживило немецко-японское производство. Здесь изготавливают кабельные сети для автомобилей мировых брендов.

Новые рабочие места ускорят экономическое развитие общества, убежден Владимир Шматько. Только таким путем можно развивать государство.

Напомним, новый лидер Николай Мединский берется научить людей, как бороться за хорошие дороги.

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