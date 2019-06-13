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Факты / Видео / Украина

Бесплатное лечение онкобольных в Украине – проект Назара Тодорива в Новых лидерах 2

Стать донором – значит подарить жизнь. С таким лозунгом на проект Новые лидеры 2 пришел коломиянин Назар Тодорив. Ежегодно сотни больных украинцев проходят через трансплантацию костного мозга рубежом – за счет благотворительной помощи, собственных и, порой, государственных средств. Эти люди получают шанс на жизнь, а другие тысячи пациентов обречены на смерть. Назар потерял товарища, в его честь основал благотворительную организацию и сейчас хочет от смерти спасти других.

В Украине делают трансплантацию костного мозга только детям, но и то десятую часть от потребности. Все старше 18 в нашем государстве обречены на смерть. Назар верит, что вместе с командой единомышленников изменит ужасную статистику – благодаря доступу к всемирной базы доноров.

Смотрите: Новые лидеры 2: проект Дорога жизни от Николая Мединского

Людей, которые сознательно хотят стать потенциальными донорами костного мозга, очень много. Им нужен толчок, который пытаются дать единомышленники Назара. К просветительских акций приобщаются даже священники. С таким проектом Назар Тодорив и участвует в Новых лидерах-2.

По словам Назара законодательство трансплантацию позволяет, квалифицированные врачи также есть, а вот с оборудованием проблема. Нужны стерильные боксы со специальной вентиляцией, материально-техническое обеспечение, лабораторная база для обследования потенциальных доноров. Важно также и популяризировать трансплантации, потому что они спасают тысячи жизней.

Напомним, участник Новые лидеры 2 Владимир Шматько планирует построить индустриальный парк в Чорткове.

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