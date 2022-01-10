Мета-пространство, роботы и кинотеатр на природе: в Лас-Вегасе представили технологии будущего

В Лас-Вегасе прошла ежегодная выставка электроники CES-2022. Пандемия коронавируса и локдауны привели к тому, что люди покупают все больше девайсов.

От приборов зависит здоровье собак и сон младенцев, а кинотеатр можно взять с собой на природу. Также мировые производители уже разработают мета-пространство, в котором наш привычный мир будет связан с виртуальным.

На выставке представили специальный прибор, который помогает родителям ухаживать за младенцами. По голосу он анализирует, чем расстроен ребенок, или когда его лучше укладывать спать.

– Наш продукт работает с искусственным интеллектом. Он учит родителей, как правильно обращаться с ребенком и корректирует поведение, – рассказал разработчик Кисуне Ан.

В США люди онлайн следят не только за своим здоровьем, но и за здоровьем домашних любимцев. Специальный прибор передает данные и предупреждает о возможных заболеваниях пса.

— У нас в стране каждая пятая собака в ближайшее время будет иметь проблемы с сердцем или дыханием. Прибор предупредит владельца о негативных тенденциях, тогда им будет легче заняться профилактикой, чем лечением, – поделился разработчик Дэвид Эрхун.

Американцы заново изобрели шахматы. Теперь достаточно прикоснуться к фигуре и на шахматной доске система покажет – сильный ход, или наоборот проигрышный. Интерес к игре в США вырос после выхода сериала Ход королевы.

— Наша шахматная доска подходит для новичков. Если поле горит зеленым – ваш выбор улучшит вашу позицию, синий – посредственный ход, а красный показывает – это ошибка, – рассказал разработчик Джефф Вай.

Производители бытовой техники, чтобы выиграть конкуренцию, готовы улучшать даже стиральные машинки. Обновления приходят как на мобильный телефон. Достаточно нажать кнопку, и все произойдет автоматически.

Также специальная программа на смартфоне сканирует баркод с купленных продуктов и сразу сообщает, сколько продукты могут лежать в холодильнике.

– Будущее становится более персонифицированным, инновации дают выбор, и главное, все легко и безопасно, – говорит Уильям Йоо Ван Чо, генеральный директор LG Electronics.

Производители электроники уже работают над созданием мета-пространства, где наша жизнь будет соединена с виртуальностью. Руководитель Hyundai вышел на сцену выставки с роботособакой. По его словам, уже скоро можно будет отремонтировать машину или прибор на заводе в другой стране благодаря дистанционно управляемым роботам.

— Время и расстояние перестают быть препятствием – вот идея метамобильности. Мы можем быть везде – как физически, так и виртуально, – рассказал Чанг Сонг, глава транспортного отделения Hyundai.

А смотреть фильмы без телевизора можно где угодно: и в квартире, и на природе. Все благодаря проектору, который весит килограмм, а изображение и звук передает, будто в кинотеатре.

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