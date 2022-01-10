Метапростір, роботи і кінотеатр на природі: у Лас-Вегасі представили технології майбутнього

У Лас-Вегасі відбулася щорічна виставка електроніки CES-2022. Пандемія коронавірусу та локдауни сприяли тому, що люди купують дедалі більше девайсів.

Від приладів вже залежить здоров’я собак та сон немовлят, а кінотеатр можна взяти з собою на природу. Також провідні світові виробники вже розроблять метапростір, в якому наш звичний світ буде пов’язаний з віртуальним.

На виставці представили спеціальний прилад, який допомагає батькам доглядати за немовлятами. За голосом він аналізує, чим засмучена дитина, або коли її краще вкладати спати.

– Наш продукт працює зі штучним інтелектом. Він вчить батьків, як правильно поводитися з дитиною і коригує поведінку, – розповів розробник Кісуне Ан.

У США люди онлайн стежать не лише за своїм здоров’ям, а й за здоров’ям домашніх улюбленців. Спеціальний прилад передає дані та попереджає про можливі хвороби пса.

– У нас в країні кожен п’ятий собака найближчим часом матиме проблеми з серцем або диханням. Прилад попередить власника про негативні тенденції, тоді їм буде легше зайнятися профілактикою, ніж лікуванням, – поділився розробник Девід Ерхун.

Американці заново винайшли шахи. Тепер достатньо доторкнутися до фігури і на шахівниці система покаже – сильний хід, чи, навпаки, програшний. Інтерес до гри у США зріс після виходу серіалу Хід королеви.

– Наша шахівниця підходить для новачків. Якщо поле горить зеленим – ваш вибір покращить вашу позицію, синій – посередній хід, а червоний показує – це помилка, – розповів розробник Джеф Вай.

Виробники побутової техніки, щоб виграти конкуренцію, готові покращувати навіть пральні машинки. Оновлення приходять як на мобільний телефон. Достатньо натиснути кнопку і все відбудеться автоматично.

Також спеціальна програма на смартфоні сканує баркод з куплених продуктів та одразу повідомляє, скільки харчі можуть лежати в холодильнику.

– Майбутнє стає більш персоніфікованим, інновації дають вибір, і головне, все легко і безпечно, – каже Вільям Йоо Ван Чо, генеральний директор LG Electronics.

Виробники електроніки вже працюють над створенням метапростору, де наше життя буде поєднано з віртуальністю. Керівник Hyundai вийшов на сцену виставки з роботособакою. За його словами, вже скоро можна буде відремонтувати машину чи прилад на заводі в іншій країні завдяки дистанційно керованим роботам.

– Час і відстань перестають бути перешкодою – ось ідея метамобільності. Ми можемо бути скрізь – як фізично, так і віртуально, – розповів Чанг Сонг, голова транспортного відділення Hyundai.

А дивитися фільми без телевізора можна будь-де: і в квартирі, і на природі. Все завдяки проектору, який важить кілограм, а зображення та звук передає, ніби в кінотеатрі.

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