Межигорье и вертолетная площадка. Что пытается вернуть Янукович

Картины, деньги и документы – все это, убегая из страны, Янукович вывозил вертолетами и машинами. Но транспорт, куда можно запихнуть недвижимость, еще не придумали.

Сейчас в Межигорье так называемый музей коррупции. И никакого юридического статуса у бывшей резиденции Януковича так и нет. До сих пор продолжаются суды. Активисты же убеждают, что Янукович с имуществом не расстался, более того – пытается его вернуть. Перед новым годом Нацагентство по возврату активов едва не передало Межигорье в управление сомнительной компании с уставным капиталом в тысячу гривен и собственником – фельдшером воинской части.

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Судебные тяжбы продолжаются и вокруг так называемой вертолетной площадки Януковича в центре столицы. 2017 года его арестовали, а затем передали в управление КГГА. Но в начале этого года, суд вернул имущество площадки предыдущему владельцу. Сейчас прокуратура Киева обжалует это решение. Эксперты убеждены: вернуть состояние Януковича можно было бы быстрее. Но во властных кабинетах не хватает политической воли.

За 5 лет государству не удалось отобрать у Януковича ни единого имения. Единственное имущество, зарегистрированное на самого Януковича, – квартира стоимостью 36 млн грн. на Оболонской набережной в столице. Недавно управляющая компания выставила ее для аренды.

К слову, квартиру Януковича в Киеве сдадут в аренду.

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