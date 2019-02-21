Межигір’я і вертолітний майданчик. Що Янукович намагається повернути

Картини, гроші та документи – все це, тікаючи з країни, Янукович вивозив гвинтокрилами та машинами. Але транспорт, куди можна запхати нерухомість, ще не придумали.

Нині у Межигір’ї так званий музей корупції. Та жодного юридичного статусу колишня резиденція Януковича так і не має. Досі тривають суди. Активісти ж переконують, що Янукович із майном не розпрощався, ба більше – намагається його повернути. Перед новим роком Нацагентство з повернення активів ледь не передало Межигір’я в управління сумнівній компанії зі статутним капіталом у тисячу гривень та власником – фельдшером військової частини.

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Судові тяганини тривають і навколо так званого вертолітного майданчика Януковича у центрі столиці. 2017 року його арештували, а згодом передали в управління КМДА. Але на початку цього року, суд повернув майно майданчика попередньому власнику. Нині прокуратура Києва оскаржує це рішення. Експерти переконані: повернути статки Януковича можна було б швидше. Та у владних кабінетах бракує політичної волі.

За 5 років державі не вдалося відібрати в Януковича жодного із маєтків. Єдине майно, зареєстроване на самого Януковича, – квартира вартістю 36 млн грн. на Оболонській набережній у столиці. Нещодавно керуюча компанія виставила її для оренди.

До слова, квартиру Януковича в Києві здадуть в орендує.

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