Мифы, романтика и дорогие виллы: что скрывает от туристов итальянский остров Сан-Джулио

Локация находится на севере страны, в Пьемонте, ее заслуженно считают самым красивым местом во всей Италии. Здешний крошечный остров Сан-Джулио привлекает туристов мифами, святынями и дорогими виллами. Впрочем, немало путешественников еще не исследовали красоту местности или вообще не слышали о ней.

Это секретная туристическая жемчужина – о Муниципалитете Орта Сан-Джулио не знают тысячи туристов, ведь о нем не пишут в путеводителях. Попасть сюда можно только по совету местных итальянцев. Именно этот уют и влечет после туристических Рима или Флоренции.

Читайте: Где можно купаться в Одессе: лучшие пляжи и как добраться

Здесь утренние туманы – это тоже ритм жизни, и каждый клочок земли или архитектуры несет вековую историю. Поэтому локация магнетическая для влюбленных, романтика здесь даже в воздухе.

Но настоящий местный сокровище – остров Сан-Джулио. Наверное, самый маленький населенный остров на планете. Сегодня на него можно попасть на катере за 4 евро в обе стороны. Главная особенность – женский монастырь, он в списке мирового наследия Юнеско. На каждом здании таблички, призывающие к молитве и тишине.

Купить недвижимость здесь почти невозможно, построить новое – запрещено. Возвращаясь на берег, туристы говорят, что мечтают провести месяц в таком покое.

Мини-набережная у озера Орта – площадь Мотта, здесь вкусное итальянское мороженое за 2 евро и замечательная локация для вечернего променада.

Возможно, здесь вас не впечатлят помпезная архитектура или фэшн-бутики. Но после бешеного ритма мегаполиса и обыденности, спокойствие вокруг живописного озера Орта поразит искушенных туристов своим штилем, это тихая гавань с шансом на уединение.

Напомним, Факты ИСТV писали о том, какие цены летом в Каролино-Бугазе, в каком состоянии пляже и как найти жилье.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.