Міфи, романтика та дорогі вілли: що приховує від туристів італійський острів Сан-Джуліо

Локація знаходиться на Півночі країни, у П’ємонті, її заслужено вважають найкрасивішим місцем в усій Італії. Тутешній крихітний острів Сан-Джуліо вабить туристів міфами, святинями та дорогими віллами. Утім чимало подорожувальників ще не дослідили красу місцевості чи можливо взагалі не чули про неї.

Це секретна туристична перлина – про Муніципалітет Орта Сан-Джуліо не знають тисячі туристів, адже про нього не пишуть у путівниках. Потрапити сюди можна лише за порадою місцевих італійців. Саме цей затишок і вабить після туристичних Риму чи Флоренції.

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Тут ранкові тумани – це теж ритм життя, і кожен клаптик землі чи архітектури несе вікову історію. Через це локація магнетична для закоханих, романтика тут навіть у повітрі.

Але справжній місцевий скарб – острів Сан-Джуліо. Напевно, найменший населений острів на планеті. Сьогодні на нього можна потрапити на катері за 4 євро в обидва боки. Головна особливість – жіночий монастир, він у списку світової спадщини Юнеско. На кожній будівлі таблички, які закликають до молитви і тиші.

Купити нерухомість тут майже неможливо, збудувати нове – заборонено. Повертаючись на берег, туристи кажуть, що мріють провести місяць у такому спокої.

Міні-набережна біля озера Орта – площа Мотта, тут смачне італійське морозиво за 2 євро та чудова локація для вечірнього променаду.

Можливо, тут вас не вразять помпезна архітектура чи фешн-бутики. Але після шаленого ритму мегаполісу та буденності, спокій навколо мальовничого озера Орта вразить вибагливих туристів своїм штилем, це тиха гавань із шансом на усамітнення.

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