Миллион получит только один: как проходил отбор 2 сезона Новых лидеров

Миллион гривен получит кто-то один – и уже определены 50 участников проекта Новые лидеры 2. Страсти вокруг конкурса разгорелись не детские.

Некоторые из претендентов не брезговали полузаконными методами накрутки голосов. Но команда канала провела серьезную проверку и готовится представить всю стране людей, которые способны что-то изменить на национальном уровне.

Избиратели и жюри изучили анкеты почти 300 человек. Принять участие во втором сезоне проекта могли украинцы, которые не были народными депутатами или министрами.

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Они соревнуются за приз в 1 миллион гривен, который могут потратить на реализацию своей мечты. А еще Новые лидеры имеют все шансы убедить украинцев, что изменения возможны, причем начинаются они с нас с вами.

Напомним, что 15 мая стартовало голосование за участников второго сезона, которое длилось 8 дней

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