Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Мільйон отримає лише один: як проходив відбір 2 сезону Нових лідерів

Мільйон гривень отримає хтось один – та вже визначені 50 учасників проекту Нові лідери 2. Пристрасті навколо конкурсу розгорілись не дитячі.

Дехто із претендентів не гребував напівзаконними методами накрутки голосів. Та команда каналу провела серйозну перевірку і готується познайомити всю країну із людьми, які здатні щось змінити на національному рівні.

Виборці та журі вивчили анкети майже 300 людей. Взяти участь у другому сезоні проекту могли українці, які не були народними депутатами чи міністрами.

Читайте: Ми творимо майбутнє! Проект Нові лідери оголосив старт другого сезону

Вони змагаються за приз у 1 мільйон гривень, який можуть витратити на реалізацію своєї мрії. А ще Нові лідери мають усі шанси переконати українців, що зміни можливі, причому починаються вони із нас із вами.

Нагадаємо, що 15 травня стартувало голосування за учасників другого сезону, яке тривало 8 днів

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Нові лідери 2 сезон: названо топ-25 лідерів від виборців
Нові лідери 2 сезон: хто увійшов до складу Відбіркового комітету
Україна повинна зробити потужний стрибок з третього світу до першого
Нові лідери про втілення проектів: справедливість є, за неї варто боротися
Чому новим лідерам так важлива зовнішня підтримка
Нові лідери України: хто вони та чи змінять систему
Здорова нація в Україні: що це і як до цього прийти
Зробити Немішаєве містечком майбутнього – проект Сергія Замідри у Нових лідерах

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка