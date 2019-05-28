Мільйон отримає лише один: як проходив відбір 2 сезону Нових лідерів

Мільйон гривень отримає хтось один – та вже визначені 50 учасників проекту Нові лідери 2. Пристрасті навколо конкурсу розгорілись не дитячі.

Дехто із претендентів не гребував напівзаконними методами накрутки голосів. Та команда каналу провела серйозну перевірку і готується познайомити всю країну із людьми, які здатні щось змінити на національному рівні.

Виборці та журі вивчили анкети майже 300 людей. Взяти участь у другому сезоні проекту могли українці, які не були народними депутатами чи міністрами.

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Вони змагаються за приз у 1 мільйон гривень, який можуть витратити на реалізацію своєї мрії. А ще Нові лідери мають усі шанси переконати українців, що зміни можливі, причому починаються вони із нас із вами.

Нагадаємо, що 15 травня стартувало голосування за учасників другого сезону, яке тривало 8 днів

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