Минимум 4 раза в день – почему важно обниматься

Сегодня всемирный День объятий. Праздник появился в США в конце прошлого века. Отмечают его дважды в год – 4 декабря и 21 января. Объятия смело можно назвать панацеей от всех болезней.

Они усиливают иммунитет, улучшают сон, придают силы, снимают стресс и даже омолаживают. А еще повышают самооценку, приносят положительные эмоции, избавляют от внутренних страхов и чувства одиночества.

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Специалисты посчитали, 4 раза в день нам нужно обниматься просто, чтобы выжить. А вот тем кто хочет расти и развиваться – нужно делать это, по меньшей мере, 12 раз. Объятия в раннем детстве формируют в нас умение любить.

К слову, обычное прикосновение может уменьшить чувство исключения и улучшить настроение, а также снизить боль.

Опубликовано Декабрь, 04 в 14:29



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