Минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие: активизация врага в зоне ООС
Существенное обострение на передовой. Двое погибших, есть раненые. Российские оккупанты атаковали позиции украинских защитников на донецком направлении. Применили запрещенную Минскими соглашениями оружие, в частности, минометы 120-го калибра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Ожесточенный бой закончился адекватным ответом наших военных. Но подробностей в штабе ООС не сообщают.
Стало известно, что еще двое ранее тяжело раненых бойцов на разных участках фронта, умерли в госпиталях Киева и Харькова. Репортаж с передовой Владимира Михайлова.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, какие хитрости использует враг во время атак на ВСУ.
2020-03-10
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