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Факты / Видео / Украина

Минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие: активизация врага в зоне ООС

Существенное обострение на передовой. Двое погибших, есть раненые. Российские оккупанты атаковали позиции украинских защитников на донецком направлении. Применили запрещенную Минскими соглашениями оружие, в частности, минометы 120-го калибра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Ожесточенный бой закончился адекватным ответом наших военных. Но подробностей в штабе ООС не сообщают.

Стало известно, что еще двое ранее тяжело раненых бойцов на разных участках фронта, умерли в госпиталях Киева и Харькова. Репортаж с передовой Владимира Михайлова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, какие хитрости использует враг во время атак на ВСУ.

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