Міномети, гранатомети, кулемети та стрілецька зброя: активізація ворога в зоні ООС

Суттєве загострення на передовій. Двоє загиблих, є поранені. Російські окупанти атакували позиції українських захисників на донецькому напрямку. Застосували заборонену Мінськими угодами зброю, зокрема, міномети 120-го калібру, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Запеклий бій закінчився адекватною відповіддю наших військових. Але подробиць у штабі ООС не повідомляють.

Стало відомо, що ще двоє раніше важко поранених бійців на різних ділянках фронту, померли у госпіталях Києва та Харкова. Репортаж з передової Володимира Михайлова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, які хитрощі використовує ворог під час атак на ЗСУ.

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