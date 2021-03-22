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Мост через Хаджибейский лиман в Одессе запустят до начала курортного сезона

Укравтодор обещает вскоре полноценно запустить мост через Хаджибейский лиман в Одессе. Летом прошлого года здесь наблюдались огромные пробки на выезде и въезде в город.

Это один из долгостроев. Его ремонтируют последние 12 лет, в этом году прокладывают последние три полосы. Таким образом для автомобилей будут задействованы шесть полос: три в сторону Одессы, которые построили в прошлом году в конце августа, и три — в Киев.

Также под мостом установят автоматизированный грузовой комплекс, который без человеческого вмешательства будет контролировать грузопотоки.

В Службе автомобильных дорог планировали завершить работы в мае, однако рабочие работают круглосуточно, поэтому опережают сроки сдачи объекта, и первые машины могут поехать через мост уже в апреле.

Стоимость ремонта Хаджибейского моста — 185 млн грн, которые были выделены из госбюджета. Интенсивность сданного объекта — 40 тыс. авто в сутки.

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Мост через Хаджибейский лиман – один из самых сложных участков на пути в Одессу и один из ключевых объектов Большого строительства в регионе.

Построен он 1997 году. 23 августа 2020-го открыто движение по отремонтированной правой стороне моста. Сейчас продолжаются работы по капитальному ремонту левой стороны.

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