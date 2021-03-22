Міст через Хаджибейський лиман в Одесі запустять до початку курортного сезону

Укравтодор обіцяє незабаром повноцінно запустити міст через Хаджибейський лиман в Одесі. Влітку минулого року тут спостерігалися величезні затори на виїзді та в’їзді до міста.

Це один із довгобудів. Його ремонтують останні 12 років, цьогоріч прокладають останні три смуги. Таким чином для автомобілів будуть задіяні шість смуг: три у бік Одеси, які побудували торік наприкінці серпня, і три – до Києва.

Також під мостом встановлять автоматизований вантажний комплекс, який без людського втручання контролюватиме вантажопотоки.

У Службі автомобільних доріг планували завершити роботи в травні, однак робітники працюють цілодобово, тому випереджають терміни здачі об’єкта, і перші автівки можуть поїхати через міст уже в квітні.

Вартість ремонту Хаджибейського мосту – 185 млн грн, які виділили з дербюджету. Інтенсивність зданого об’єкту – 40 тис. авто на добу.

Міст через Хаджибейський лиман – одна з найскладніших ділянок на шляху до Одеси і один з ключових об’єктів Великого будівництва у регіоні.

Збудований він 1997 році. 23 серпня 2020-го відкрито рух по відремонтованій правій стороні мосту. Наразі тривають роботи з капітального ремонту лівої сторони.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.