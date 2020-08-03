Отдых в Одессе: 20-километровые очереди на въезд и наплыв туристов

Трасса Одесса-Киев, одновременно с отдыха и на море едут тысячи украинцев. Но чтобы попасть в курортный город или выехать из него, надо пройти испытания длинной пробкой. Все из-за ремонта на мосту над Хаджибеевским лиманом, там функционируют только две полосы. Машины выстраиваются в 20-километровые очереди. Иногда, чтобы проехать по мосту, люди стоят по 40-50 мин.

Вместе с легковыми автомобилями едут также и длинные караваны из грузовиков.

Они едут к весовому-взвешивающему комплексу, неподалеку. Им еще сложнее, ведь при температуре воздуха свыше 28 градусов, въезд фурам в Одессу закрыт. Поэтому они выстраиваются в многокилометровые очереди вдоль трассы и ждут ночи. Никакого спасения от жары, никаких удобств. Чтобы разгрузить поток транспорта, на обоих концах моста работают патрульные.

Мост через лиман — долгострой, который ремонтируют последние 12 лет, впрочем, в этом году продолжается активная фаза, прокладывают три полосы в направлении Одессы. Проводят работы по подготовке к гидроизоляции, по левому проезду настраивают устройства буронабивных сваев и регидии. Также под мостом установят автоматизированный грузовой комплекс, который будет без человеческого вмешательства контролировать грузопотоки.

Завершить ремонт полностью обещают через год. Пробки начали образовываться только в этом году – из-за закрытых границ большинства стран, поэтому украинцы со всей страны едут на отдых к Черному морю.

Курортный сезон в Одессе начался только когда разрешили работу междугородного и железнодорожного транспорта, впрочем туристов по сравнению с прошлыми годами значительно меньше. Цены на аренду жилья в сравнении с прошлым годом не изменились.

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