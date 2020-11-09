Содержит Омегу 3 и улучшает иммунитет — полезные свойства красной икры

В осенне-зимний период стоит особое внимание уделять поддержке иммунитета. Который, среди прочего, зависит и от правильного питания. Каждый организм имеет свои особенности и потребности. Но давно заметными в поддержке сопротивляемости организма стали определенные продукты, содержащие витамины, микроэлементы и жирные кислоты, среди которых и Омега 3.

Если мы говорим о хорошем иммунитете, то мы говорим о питании в первую очередь. Иммунитет, иммунные клетки, они формируются из веществ белковой природы, поэтому белковое питание является очень важным. Красная икра содержит ненасыщенные Омега 3 и Омега 6 кислоты, которые являются полезными, — диетолог.

В заботе об иммунитете своих родных и близких можно порадовать их полезными и приятными на вкус продуктами. Ведь повышение иммунитета может быть приятным.

Методы укрепления иммунитета

Середина осени — один из самых опасных периодов для острых респираторных заболеваний. В это время иммунитет на вес золота, а на фоне коронавируса, и подавно.

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