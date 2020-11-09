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Містить Омегу 3 і покращує імунітет – корисні властивості червоної ікри

В осінньо-зимовий період варто особливу увагу приділяти підтримці імунітету. Який, серед іншого, залежить і від правильного харчування. Кожен організм має власні особливості та потреби. Але давно помітними у підтримці опірності організму стали певні продукти, що містять вітаміни, мікроелементи та жирні кислоти, серед яких, і Омега 3.

Якщо ми говоримо про хороший імунітет, то ми говоримо про харчування в першу чергу. Імунітет, імунні клітини, вони формуються з речовин білкової природи, тому білкове харчування є дуже важливим.

Червона ікра містить ненасичені Омега 3 та Омега 6 кислоти,  які є корисними, – дієтолог.

У піклуванні про імунітет своїх рідних і близьких можна порадувати їх корисними і приємними на смак продуктами. Адже підвищення імунітету може бути приємним.

Методи зміцнення імунітету

Середина осені – один з найбільш небезпечних періодів для гострих респіраторних захворювань. У цю пору імунітет на вагу золота, а на тлі коронавірусу, й поготів.

Людство опинилося у ситуації, коли профілактика – найдієвіший спосіб захисту від Covid -19. Запобіжні заходи можна розділити на дві складові: лікарські препарати і так звані народні методи.

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