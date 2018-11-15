Месяц с TruCam: оправдали ли ожидания и какие проблемы остались

Ровно месяц назад в Украине возобновилась система контроля за скоростным режимом. Патрульные получили лазерные приборы TruCam, которыми пользовались еще ГАИшники. Правда, на всю страну выдали 25 устройств, которые успели получить сертификаты. В полиции уверяют – на очереди еще дополнительная партия.

Но в действительности, это война с ветряными мельницами, говорят специалисты, ведь настоящая борьба за жизнь водителей и пассажиров на дорогах начнется, когда в стране заработает автоматическая видео- и фотофиксация нарушений правил дорожного движения, как в цивилизованных странах Европы.

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На пути от Киева до границы с Полтавской областью определено 5 потенциально аварийных участков и только одно устройство для измерения скорости TruCam. Львиная доля водителей вовремя реагирует на знаки и сбрасывает скорость. Но есть и те, кто в дороге задумался и превышает скорость.

За месяц работы TruCam полицейские бориспольского батальона составили на трассе более полусотни постановлений. Копы признают – с появлением TruCam водители действительно стали меньше гонять. Однако указывают и недостаток прибора – фиксируется скорость только одного автомобиля.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, на каких трассах установили камеры.

Опубликовано Ноябрь, 15 в 17:19



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